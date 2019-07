Vários portugueses que se vão sentar pela primeira vez no hemiciclo em Estrasburgo como eurodeputados preparam-se para conseguir desempenhar também funções de vice-presidentes em várias comissões. O único deputado eleito pelo PAN, Francisco Guerreiro, conseguiu negociar o lugar de primeiro vice-presidente da Comissão de Agricultura.

O cargo foi assegurado pelos Verdes, bancada onde se senta o partido português, e será atribuído a Francisco Guerreiro, adianta o Expresso (acesso livre). Já para a Comissão dos Orçamentos o lugar de terceira vice-presidente poderá caber à socialista Margarida Marques, tal como já tinha sido avançado pela imprensa. O social-democrata José Manuel Fernandes continuará a ser o coordenador do grupo do PPE nesta mesma comissão.

Do lado dos comunistas, a investigadora Sandra Pereira, na segunda parte do mandato, pode vir a ocupar o lugar de segunda vice-presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, sendo que na distribuição este cargo ficou para o Grupo parlamentar da Esquerda Unitária. Ainda no PCP, João Ferreira deve continuar a coordenar o grupo na Comissão das Pescas.

A quarta vice-presidência na Comissão dos Assuntos Económicos pode ser atribuída ao bloquista José Gusmão, sendo que está, no entanto, dependente do critério de paridade. As negociações ficam fechadas nesta quarta-feira, e a liderança das delegações deverá ser fechada na próxima semana.