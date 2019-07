O português Pedro Silva Pereira foi eleito vice-presidente do Parlamento Europeu, com 556 votos, confirmou o ECO junto de fonte oficial do Partido Socialista. O ex-ministro da Presidência de José Sócrates foi um de 10 nomes para os 14 lugares de vice-presidente do Parlamento Europeu acordados previamente entre os três maiores grupos políticos: o Partido Popular Europeu (PPE); os socialistas do S&D; e os Liberais do grupo Renovar a Europa.

Depois de eleito o presidente do Parlamento Europeu esta manhã — o socialista italiano David-Maria Sassoli –, os eurodeputados voltaram a votar esta tarde para escolher os 14 vice-presidentes que vão secundar o italiano nos próximos dois anos e meio.

Entre estes nomes estava o de Pedro Silva Pereira, que foi eleito esta tarde com 556 votos. O ex-ministro socialista fazia parte de um grupo de 10 nomes que foram acordados previamente pelas três maiores famílias políticas no Parlamento Europeu, o centro-direita, o centro-esquerda e os liberais.

Nessa lista de 10 nomes que os eurodeputados dos três maiores grupos políticos no Parlamento Europeus receberam instruções para votar, a que o ECO teve acesso, estão cinco eurodeputados do PPE (família política a que pertencem o PSD e o CDS-PP), três socialistas — incluindo Pedro Silva Pereira — e ainda dois liberais do novo grupo Renovar a Europa, que junta o ALDE e o novo partido criado por Emmanuel Macron.

Na missiva, os grupos políticos pedem aos eurodeputados para votarem neste lote de candidatos na sequência de um “acordo pró-europeu” alcançado entre estes três grupos políticos. Entre os membros eleitos vice-presidentes desta lista está, indicado pelo PPE, a eurodeputada húngara Lívia Járóka.

Esta eurodeputada faz parte do partido húngaro Fidesz, do primeiro-ministro da Hungria Viktor Órban, partido esse que está atualmente suspenso do PPE devido às violações do Estado de Direito apontadas à Hungria pela Comissão Europeia e secundadas pelo PPE.

(Notícia em atualização)