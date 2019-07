O Parlamento Europeu já começou a votar para escolher o seu futuro presidente, com quatro candidatos a votos e muitos recados para os chefes de Estado e de Governo sobre a forma como se chegou a acordo no Conselho Europeu sobre o futuro da liderança da União Europeia. “Não podemos permitir que o Parlamento seja tratado como moeda de troca em negociações de bastidores num formato arcaico no Conselho Europeu.” Foi assim que a candidata dos Verdes abriu a sessão. O socialista e ex-ministro de José Sócrates, Pedro Silva Pereira, é um dos 14 candidatos à vice-presidência.

Há quatro candidatos, nenhum deles a “sugestão” informal do Conselho Europeu, para a suceder ao italiano António Tajani no Parlamento Europeu, sendo que os dois candidatos na frente da corrida são uma alemã (Ska Keller, dos Verdes) e um italiano (David-Maria Sassoli, dos socialistas). Sendo estes um dos escolhidos, quase todos principais cargos da União Europeia vão para os quatro maiores países. Todos os cargos de topo serão para países da Europa ocidental.

O presidente do Parlamento Europeu para os próximos dois anos e meio terá de ser escolhido por uma maioria absoluta entre os mais de 750 eurodeputados. Caso nenhum candidato vença, haverá uma segunda votação onde podem ser apresentados os mesmos candidatos ou outros novos nomes, mas só com três nomes a votação. Caso o resultado volte a ser inconclusivo, só os dois candidatos com mais votos passarão a uma ronda final.

O processo será algo demorado, até porque o voto é secreto e feito em papel por cada uma dos eurodeputados presentes. Na lista de candidatos a esta primeira ronda estão a alemão Ska Keller, dos Verdes, o italiano David-Maria Sassoli, dos socialistas, a espanhola Sira Rego, da Esquerda Unitária, e o checo Jan Zahradil, dos Conservadores e Reformistas. O PPE (centro-direita) e o ALDE (Liberais) não terão qualquer candidato a votação.

A seguir à votação para a presidência, segue-se a escolha dos vice-presidentes, da parte da tarde, havendo 14 destes cargos para ocupar. E na calha para um desses cargos de vice está Pedro Silva Pereira, eurodeputado socialista e ex-ministro da Presidência de José Sócrates, confirmou fonte oficial do PS no Parlamento Europeu ao ECO.

Quem manda no Parlamento Europeu é o Parlamento Europeu

Depois de um mês de debate intenso, muita controvérsia e planos atrás de planos, a escolha dos chefes de Estado e de Governo para os cargos de topo na União Europeia acabou por deixar de fora todos os candidatos à Comissão Europeia pelas principais famílias políticas europeias: Manfred Weber, Frans Timmermans e Margrethe Vestager. Apesar de o Conselho Europeu não escolher o nome do presidente, ainda fez sugestões para tentar garantir algum equílibrio regional, mas o Parlamento não ficou contente nem com a forma como foi alcançado o acordo, nem com sugestões e fez questão de garantir isso mesmo.

O presidente cessante, o italiano Antonio Tajani — também ele um antigo comissário europeu –, disse ainda antes da votação que quem escolhe o presidente do Parlamento Europeu são os eurodeputados, de forma independente.

“O Parlamento votará o seu presidente independentemente de qualquer sugestão externa”, afirmou o italiano.

Também a alemã Ska Keller, líder dos Verdes, um dos partidos que mais cresceu nas últimas eleições europeias deixou esse recado aos líderes do Conselho Europeu, e de forma mais veemente.

“Não podemos permitir que o Parlamento seja tratado como moeda de troca em negociações de bastidores num formato arcaico no Conselho Europeu. Esta não é a mensagem que que devemos enviar aos cidadãos” europeus, disse.

Em cima da mesa do Conselho Europeu, juntamente com o pacote de nomes com Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, esteve ainda a sugestão do búlgaro Serguei Stanishev para o Parlamento Europeu, um nome que não foi acolhido pelas principais famílias políticas no Parlamento Europeu, que escolheram outros candidatos.

