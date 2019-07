Será que à terceira é de vez? Os chefes de Estado e de Governo preparam-se para retomar a cimeira extraordinária do Conselho Europeu, que começou no domingo à noite e foi suspensa, pela última vez, na manhã de segunda-feira. As divisões permanecem as mesmas. Angela Merkel vai fazer força pelo acordo alcançado em Osaka, no Japão, para que Frans Timmermans seja o presidente da Comissão Europeia e Manfred Weber o presidente do Parlamento Europeu. Um grupo de chefes de Governo do PPE está contra o plano de Angela Merkel, Itália contra um socialista na Comissão Europeia e o grupo de Visegrado contra o próprio Frans Timmermans. Não se advinha fácil chegar a acordo.