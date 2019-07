Os avisos de várias empresas de que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China estava a afetar o negócio assustaram os investidores. No entanto, a espera pelo discurso do líder da Fed equilibrou os pratos da balança. Os índices norte-americanos fecharam perto da linha de água e com ganhos modestos nesta sessão.

As ações em Wall Street estavam a negociar em baixa, mas nos últimos momentos acabaram por inverter a tendência. Os investidores aguardam o testemunho de Jerome Powell frente ao Congresso, bem como o lançamento das minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana, ambos a realizar-se na quarta-feira.

Face a esta incerteza, o S&P 500 subiu 0,12% para os 2.979,60 pontos nesta sessão. O índice tecnológico Nasdaq avançou 0,55% para os 8.143,04 pontos, enquanto o industrial Dow Jones ficou próximo da linha de água, ao valorizar apenas 0,007% para os 26.788,54 pontos.

As tecnológicas acabaram por se destacar pela positiva nesta sessão, apesar de o setor que engloba as fabricantes de chips ter tremido com a pressão das tensões comerciais. Entre as gigantes tecnológicas destaca-se a Amazon, que subiu 1,84% para os 1.988,30 dólares, e o Facebook que avançou 1,76% para os 199,21 dólares.

Os títulos da plataforma de streaming de filmes e séries Netflix também registou um desempenho positivo, depois de anunciar números elevados de visualizações da nova temporada da série original Stranger Things. Depois de analistas indicarem que a empresa iria beneficiar do nível de audiência da série, as ações acabaram a sessão a valorizar 1% para os 379,93 dólares.