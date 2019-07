A EDP Renováveis registou um aumento de 5% na produção de energia no primeiro semestre do ano, contando com a contribuição de todos os seus mercados, à exceção de Portugal, revelou a empresa liderada por Manso Neto nesta quarta-feira. Esse incremento de produção, beneficiou da capacidade adicionada nos últimos 12 meses, revela o comunicado enviado ao mercado.

De acordo com os resultados operacionais hoje divulgados, em termos globais, a produção da energética portuguesa ascendeu a 16,2 TWh nos seis primeiros meses do ano, um aumento de 5% face aos 15,45 Twh registados no mesmo período de 2018.

O Brasil foi o mercado a registar o maior incremento percentual de produção (66%), mas a América do Norte continua a ser o mercado mais relevante para a EDP Renováveis. Aí foram produzidos 8,4 TWh, um aumento de 2% face ao período homólogo.

Portugal foi o único país onde a produção diminuiu (2%), revelam ainda os dados, baixando para cerca de 1,6 TWh. Já em Espanha foi registada uma subida de 5% na produção, com aquele mercado a continuar a ser o mercado mais relevante a nível europeu, onde o incremento da produção foi na ordem dos 4%.

De acordo com a EDP renováveis, o crescimento da geração de energia na Europa esteve relacionado com o “aumento da capacidade e recurso eólico estável.” Já na América do Norte, o acréscimo refletiu a “capacidade adicional apesar de menor recurso eólico” no primeiro trimestre, enquanto no Brasil, a “adição de nova capacidade” esteve na base do incremento de produção registado.