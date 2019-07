Bolsa de Lisboa à procura de rumo com BCP e Galp em alta

A bolsa nacional iniciou a sessão com tendência pouco definida e à procura de rumo no dia em que os investidores aguardam por possíveis pistas de Jerome Powell sobre o rumo dos juros nos EUA. O PSI-20 acompanha o rumo dos pares europeus, contando com o avanço das ações do BCP e Galp.

O PSI-20 iniciou a sessão a desvalorizar 0,07%, para os 5.150,29 pontos, enquanto o Stoxx Europe 600 perdia 0,2%.

“Os investidores irão procurar nas palavras de Jerome Powell sinais se o relatório do emprego é suscetível de alterar a postura do Banco Central em relação a possíveis cortes nas taxas diretoras“, diz o BPI no seu diário de bolsa, antecipando contudo que o presidente da Fed possa assumir uma postura “ambivalente, tentando manter todas as opções do Banco Central em aberto” perante o congresso nesta quarta-feira.

Em Lisboa, o BCP é o título que mais puxa pelo desempenho do PSI-20, com as suas ações a somarem 0,82%, para os 28,28 cêntimos. As ações do banco recuperam ainda das perdas da sessão anterior. Recuperação também é o sentimento a marcar a Navigator, cujos títulos avançam 0,56%, para os 3,232 euros.

Referência ainda para as ações da Galp que valorizam 0,3%, para os 13,525 euros, em linha com o avanço das cotações do petróleo nos mercados internacionais.

Em terreno negativo, estão as restantes energéticas, com a EDP Renováveis a sofrer as perdas mais acentuadas — 0,33%, para os 9,05 euros — isto no dia em que a empresa anunciou um aumento de 5% na produção de energia na primeira metade do ano. No mesmo sentido, segue a casa-mãe que vê as suas ações recuarem uns ligeiros 0,12%, para os 3,372 euros.

A condicionar o rumo da praça bolsista lisboeta está ainda a Jerónimo Martins que vê os seus títulos perderem 0,45%, para os 14,225 euros.