Insurtechs superam fronteiras na Europa

É o caso do mercado francês, alvo de algumas insurtechs europeias, embora manifeste dinamismo quanto ao desenvolvimento das novas empresas tecnológicas que entram no mercado segurador. É justo dizer que, em termos de internacionalização, a Shift Technology é a exceção no mercado francês, revela a página especializada “L’ Argus de l´assurance”.

Várias insurtechs europeias mostraram interesse pelo mercado francês durante um evento da Argus realizado no início deste mês em França. A primeira a avançar foi uma insurtech britânica, a Zego.

Apenas algumas semanas após ter levantado 38 milhões de euros, a Zego passou o Canal da Mancha e associou-se à Parisienne Assurances. Refira-se que a Zego firmou uma parceria com a startup europeia Dott, que implantou, desde o início deste ano, um milhar de trotinetes em regime de livre serviço em quatro cidades europeias: Bruxelas, Lyon, Milão e Paris. A Dott acaba de anunciar ter captado um financiamento de 30 milhões de euros, o qual vai permitir a expansão da empresa para a Alemanha, Holanda e Reino Unido. Mas, por ora, a parceria entre a Dott e a Zego circunscreve-se à França e à Bélgica.

A Zego não se especializou, contudo, apenas no seguro de trotinetes. A assurtech britânica oferece soluções de seguro para diferentes tipos de transporte (desde ‘vans’ a scooters, passando por frotas empresariais) e já conta com clientes respeitáveis, como a Uber Eats ou a Deliveroo (também um serviço de entrega de comida, muito popular no Reino Unido).