Ocidental Vida gere cerca de 10 mil milhões só no ramo Vida

A Ocidental apresentou 68,1 milhões de euros de resultados líquidos no final de 2018, revelou Nelson Machado, CEO da seguradora para os ramos Vida e Pensões. O resultado foi obtido a partir de um volume de negócios de cerca de 1.374 milhões de euros, sendo parcelas deste total 593 milhões (43%) de PPR, 375 milhões de produtos unit-linked, 223 milhões de seguros de capitalização, 167 milhões de produtos risco e 14 milhões de rendas. O volume de negócios produziu ainda uma margem operacional de 121, 5 milhões de euros e um resultado líquido de 68,1 milhões.

Quanto a Pensões, a Ocidental é líder de mercado com 26,9% de quota tendo registado um resultado líquido de 4,1 milhões de euros e apresentado capitais próprios de 13,9 milhões que lhe permitem uma margem Solvência I de 237%. Ainda em Pensões, a seguradora geria no final do ano passado um valor superior a 5.212 milhões de euros.

O grupo Ageas que, para além da Ocidental, engloba a Médis, a própria Ageas enquanto marca e a Seguro Directo, afirma-se, para além de líder em Pensões, como segundo maior grupo segurador no ranking global e igualmente em Vida e Saúde e 3º em Não Vida.

A Ageas em Portugal apresentou um volume de negócios total de 2,2 mil milhões de euros, sendo 677 milhões de receitas Não Vida e 1.494 milhões de euros em Vida, correspondendo a uma quota de mercado total de 16,6%, de 18,4% no ramo Vida e de 13,5% em Não Vida. Com 1.304 colaboradores o Grupo teve lucro líquido de 105,1 miçhões de euros, um rácio combinado de 92,4% no segmento Não vida e 173% no em Solvência II.

Em relação a clientes em Portugal a Ageas declarou ter obtido 930 mil através de bancassurance, 666 mil através de agentes e corretores e 125 mil em seguro direto.

A nível mundial o grupo Ageas está presente na Bélgica e Portugal ocupando em ambos países a liderança em Vida e nº2 em Não Vida, tendo o terceiro lugar no ranking auto no Reino Unido e presença em França e Turquia. A outra geografia é a Ásia, na Índia, Tailândia, Vietname, Filipinas, Malásia e China, onde ocupa o quarto lugar no ramo vida.

Ainda no mundo o Grupo Ageas teve em 2018 um volume de negócios de 34,4 milhões de euros, um resultado líquido de 797 milhões, tendo apresentado um rácio combinado das entidades consolidadas de 94,3% e 202% no rácio Solvência II.