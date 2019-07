Bolsa recupera após quatro dias de quedas com fôlego da Galp

A bolsa nacional entrou com o pé direito nesta sessão, a recuperar após quatro dias de perdas, e em linha com o rumo das pares europeias. O PSI-20 valoriza em torno de 0,5% animado pelo avanço de mais de 1% das ações da Galp Energia. A marcar positivamente o rumo das praças europeias estão as perspetivas de um corte de juros nos EUA no final deste mês, que saíram reforçadas pelas palavras de Jerome Powel, presidente da Fed.

O PSI-20 iniciou a sessão a somar 0,54%, para os 5.181,06 pontos, com apenas três títulos em terreno negativo. Na Europa, o Stoxx 600 ganhava 0,29%.

“O testemunho de ontem [quarta-feira] de Jerome Powell representa uma condicionante positiva sobre os mercados europeus” explicava o BPI no seu diário de bolsa desta quinta-feira, salientando o “tom bastante conciliante, reforçando as probabilidades de um corte de taxas de juro na reunião do dia 31”.

Após os fortes sinais dados pelo relatório do emprego sobre o mercado laboral, muitos investidores temiam que uma redução das taxas de juro pela Fed pudesse esfriar, expectativa que agora Jerome Powell veio contrariar. O presidente do banco central dos EUA confirmou perante o Congresso que a maior economia do mundo ainda está sob a ameaça de uma dececionante atividade industrial, fraca inflação e uma intensa guerra comercial.

Na praça bolsista nacional, o rumo positivo do PSI-20 acaba por ser explicado em grande medida pela Galp. As suas ações encabeçam os ganhos do índice com uma valorização de 1,41%, para os 13,69 euros, acompanhando mais um dia de ganhos para as cotações do petróleo nos mercados internacionais.

No mesmo sentido, e não muito distantes estão as ações da EDP. Estas ganham 0,99%, para os 3,383 euros, isto apesar de terem sido alvo de um corte de avaliação por parte do Credit Suisse. O banco de investimento baixou o preço-alvo do título, dos quatro para os 3,8 euros.

Nota positiva ainda para as papeleiras que continuam a recuperar. A Altri e a Navigator valorizam em bolsa 0,5%, para os 5,99 e 3,228 euros por ação, respetivamente.

Entre os pesos pesados de Lisboa, referência negativa para a EDP Renováveis cujos títulos desvalorizam 0,11%, para os 9,04 euros.

(Notícia atualizada às 8h25 com mais informação)