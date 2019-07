Segunda maior seguradora angolana tem novo CEO

A segunda maior seguradora angolana tem novo presidente da Comissão Executiva, o costa-marfinense Philippe Alliali, que substitui Paulo Bracons, que liderou a empresa durante os últimos quatros anos.

Philippe Alliali é formado em contabilidade, tendo passado entre 2012 e 2015 na ESLSCA Business School Paris, em França. Foi diretor geral adjunto do grupo Nova Med, em Abidja (capital da Costa do Marfim) no período compreendido entre janeiro de 2015 a agosto de 2018, tendo criado, na altura, o primeiro grupo africano de clínicas e instituições de saúde.

O novo CEO, refere o jornal angolano Mercado, foi também diretor geral adjunto da Saham Seguros, entre julho de 2012 a dezembro de 2014, também em Abidjan.

Paulo Bracons liderou o processo de transição da antiga GA Angola Seguros para a atual Saham Seguros, em 2016, e deixa a companhia com a segunda maior quota de mercado, logo a seguir à estatal ENSA, com mais de 15,49%.

A Saham Seguros é atualmente líder do mercado no segmento ‘corporate’ e regista uma das maiores taxas de crescimento dos últimos anos. No ano passado, o grupo marroquino, do qual fazia parte a Saham, foi adquirido pela Sanlam, o maior grupo pan-africano de serviços financeiros presente em cerca de 37 países africanos. Está igualmente nos EUA, Austrália, Líbano e Arábia Saudita.