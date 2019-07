O ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, defendeu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está “vivo e forte”, apesar de “tanto ruído e tanto ataque político”.

“Creio que os portugueses já não suportam este ataque diário, permanente e insistente, que apenas serve para dar a ideia de que o SNS está acabado e que as pessoas têm de procurar outra alternativa”, afirmou Campos Fernandes, que saiu da pasta da Saúde em outubro passado.

O ex-governante, que comentava as conclusões do Relatório da Primavera 2019, que está esta quinta-feira a ser apresentado em Lisboa, entende que o documento sinaliza que o sistema de saúde resiste e “serve bem os portugueses”. “Naturalmente que temos problemas e dificuldades”, indicou, dando os exemplos do investimento e dos recursos humanos.

O ex-ministro destacou a área da Saúde Mental, que o relatório sublinha que há 20 anos que não tem a devida atenção, indicando que é “uma responsabilidade de todos”. Deixou ainda um recado aos responsáveis políticos, aconselhando a que se oiçam os peritos com humildade: “Quem não for capaz de ser humilde na politica deve mudar de vida”.

A análise feita no Relatório da Primavera 2019 diz que o setor da saúde foi marcado nos últimos anos por uma inércia de governação, muito baseada em gestão corrente, perdendo-se meses em “retórica e taticismo” e deixando reformas por concretizar.