A fintech portuguesa Ifthenpay divulgou esta segunda-feira ter conseguido um crescimento de 26% no volume de pagamentos no primeiro semestre do ano, para cerca de 253,41 milhões de euros, valor que quer duplicar até ao final do ano.

A empresa dedica-se à emissão e gestão de referências multibanco partilhadas para empresas.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, o volume de pagamentos acumulados registou no primeiro semestre um crescimento de 26%, situando-se nos 253,41 milhões de euros e ultrapassando já os 1,6 mil milhões de euros de valor total acumulado até à data.

A faturação, por sua vez, situou-se nos 1,02 milhões de euros no período, num crescimento de mais 18% face ao período homólogo.

O número de clientes empresariais cresceu até junho para os 14.184 (mais 8% do que em período homólogo do ano passado).

A Ifthenpay, que em fevereiro passado anunciou estar a equacionar o processo de internacionalização do seu negócio, prevê chegar ao final deste ano com cerca de 15 mil entidades aderentes ao seu serviço em todo o território nacional e no estrangeiro, e movimentar mais de 530 milhões de euros em pagamentos.