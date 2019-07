Salvador Bourbon Ribeiro é o novo presidente executivo da Media Capital Rádios (MCR), a subsidiária da dona da TVI que detém as rádios Comercial, M80, Cidade FM e Smooth FM. A informação, avançada pelo Dinheiro Vivo, foi confirmada pelo ECO junto de fonte oficial da Media Capital.

Até aqui, Bourbon Ribeiro era diretor comercial da MCR. Sobe à liderança da empresa, substituindo Luís Cabral, que é o novo presidente executivo do grupo Media Capital, como noticiou o ECO. Já Cabral chegou à liderança da Media Capital na sequência da saída de Rosa Cullell, a gestora espanhola que comandou a empresa nos últimos oito anos.

De acordo com informação do próprio, divulgada no LinkedIn, Bourbon Ribeiro era “responsável por toda a estrutura comercial do grupo” MCR. Reingressou a Media Capital há dez anos, mas já tinha estado quase sete anos na empresa, entre 1997 e 2004.

Apesar da longa carreira associada à empresa que detém a TVI e é detida pelos espanhóis da Prisa, Bourbon Ribeiro tem no currículo outros nomes do panorama radiofónico português: foi diretor comercial da TSF entre março de 2004 e julho de 2009 e foi membro da direção da Associação Portuguesa de Radiodifusão entre 2010 e 2013.