Já é oficial. Luís Cabral vai substituir Rosa Cullell na liderança da TVI, mas há mais mudanças na cúpula do grupo de media português. Miguel Pais do Amaral renunciou, sendo substituído no cargo de chairman da Media Capital por Manuel Mirat, o CEO da espanhola Prisa.

O Conselho de Administração da Prisa, que detém a Media Capital, reuniu-se esta quinta-feira para aprovar a substituição de Rosa Cullell no cargo de CEO. A saída da gestora terá sido acordada com os espanhóis da Prisa, e acontece na sequência do falhanço da venda da Media Capital à Altice no ano passado.

“Agradecemos à Rosa Cullell todos estes anos de trabalho e dedicação à Media Capital e que se traduziram num longo período de liderança nos vários segmentos, aliados a um percurso financeiro sólido e sustentável”, afirmou Manuel Mirat, CEO da Prisa.

“A empresa está hoje preparada para enfrentar os desafios presentes e futuros, agora sob a liderança de Luís Cabral, que está connosco há vários anos e no qual temos uma elevada confiança”, concluiu.

Luís Cabral é o novo diretor. CEO da Media Capital Rádios desde julho de 2009, e um dos responsáveis pelo sucesso do negócio da rádio na dona da TVI, a Rádio Comercial, vai liderar Media Capital.

“É com enorme sentido de responsabilidade que assumo esta liderança. Aceito o repto com a convicção de que temos todas as ferramentas para enfrentar com sucesso os desafios que temos pela frente”, adiantou Luís Cabral, em comunicado.

Ao seu lado vai ter Pedro García Guillén e Xavier Pujol Tobeña, “na sequência da renúncia de Miguel Pais do Amaral e António Pires de Lima“, refere a empresa em comunicado. No seguimento destas alterações Manuel Mirat assume o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Media Capital.

