A liderança da dona TVI vai mesmo mudar e o novo CEO já está escolhido. Salvo alterações de última hora, Luís Cabral, atualmente líder da Media Capital Rádios, é o nome apontado pelos espanhóis da Prisa para suceder a Rosa Cullell na presidência do grupo Media Capital, apurou o ECO junto de fontes próximas do processo.

A escolha ainda não é final. O Conselho de Administração da Prisa ter-se-á reunido esta quinta-feira para votar a substituição de Rosa Cullell no cargo de CEO do grupo de media português. O anúncio oficial deverá acontecer ainda esta sexta-feira, já com Manuel Mirat, líder da Prisa, em solo português, apurou o ECO.

Luís Cabral, que deverá ser o novo CEO da empresa, é CEO da Media Capital Rádios desde julho de 2009 e foi um dos responsáveis pelo sucesso do negócio da rádio na dona da TVI. A Rádio Comercial, a principal rádio da Media Capital, é hoje uma das mais acarinhadas pelos portugueses e, mês após mês, disputa taco a taco a liderança de audiências com a concorrente RFM.

Luís Cabral em entrevista à Rádio Comercial

Logo após o falhanço da venda da Media Capital à Altice no ano passado terá sido acordada entre Cullell e a Prisa a saída da gestora. Fontes próximas garantem que a substituição foi apontada para abril deste ano, mas a guerra de audiências entre a TVI e a SIC levou a que o processo fosse adiado até este mês. Agora, com a TVI a perder a liderança até no horário nobre, tornou-se o momento ideal para virar a página na empresa.

Contactada na última semana para comentar a sua saída, Rosa Cullell não quis fazer declarações. A Media Capital e a Prisa também não quiseram fazer qualquer comentário.