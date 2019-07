SIC já é líder de audiências em horário nobre

A SIC conquistou à TVI a liderança nas audiências durante o horário nobre da televisão portuguesa, de acordo com dados da GfK/CAEM, obtidos pelo ECO. O share do canal em prime time subiu 1,4 pontos percentuais em junho, face ao mês anterior, atribuindo à estação o título de líder de audiências com um share de 21,8%, contra 18,3% da TVI.

Num comunicado, o canal do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão atribui a conquista da liderança neste horário às telenovelas. “Para esta liderança contribuiu o excelente desempenho das três novelas que a SIC transmite no horário nobre”, mais especificamente do título Golpe de Sorte. A “mais recente aposta da SIC na ficção nacional” fechou julho “a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24,8% de share“, de acordo com informação avançada pelo canal.

Apesar deste resultado, a TVI foi líder semestral neste horário, com um share de 21,5% no semestre, contra 20,3% da SIC. “Terminado o primeiro semestre de 2019, a TVI foi o canal preferido dos portugueses no prime time“, avançou a estação do grupo Media Capital, em comunicado. “O mês de junho fica marcado pela transmissão da final da Liga dos Campeões, que obteve” um share de 35,9%, segundo a TVI.

Em termos de audiências gerais, a SIC fechou os primeiros seis meses do ano com um share de audiências diárias de 19%, que compara com os 17,3% da concorrente da Media Capital, sagrando-se líder de audiências na primeira metade do ano. A liderança no semestre foi reforçada por uma subida das audiências diárias em junho, mês em que o canal do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão conseguiu uma subida de 0,2 pontos percentuais de share, para 19,4%, contra os 14,9% da TVI.