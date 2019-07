Foram mais de três milhões os turistas que visitaram Portugal no ano passado através da plataforma de alojamentos Airbnb, o que resultou num impacto económico superior a 2.000 milhões de euros para o país, revelou a empresa. Estes números colocam Portugal à frente de vários países, nomeadamente Alemanha e China no que toca ao número de reservas.

Os vários utilizadores registados no Airbnb geraram um impacto económico de quase 86.000 milhões de euros nos 191 países onde a empresa está presente, lê-se no comunicado. Em Portugal, esse número foi de cerca de 2.000 milhões de euros, tornando o país o 10.º com o maior impacto, à frente da Alemanha e da China, numa lista liderada pelos Estados Unidos, França e Alemanha.

De acordo com os dados da empresa, recolhidos através de um inquérito a mais de 5.500 contas de anfitriões e hóspedes em território nacional, cada um dos 3,4 milhões de turistas que visitaram Portugal no ano passado gastou, em média, 115 euros por dia, sendo que 41% desse montante foi gasto nos bairros onde ficaram alojados, a maior parte aplicado em refeições.

A empresa concluiu ainda que 60% dos anfitriões portugueses na plataforma afirmam que partilhar o seu lar permitiu-lhes poder viver nas suas casas e 78% disseram que recomendam atividades culturais aos hóspedes — como a visita a museus, festivais ou locais históricos. A maior parte dos anfitriões inscritos na plataforma é proprietária dos imóveis que aluga.

Em 84% dos casos, os hóspedes afirmam que a localização mais conveniente do que a dos hotéis influenciou na escolha pelo Airbnb, enquanto 74% afirmaram que a escolha pela plataforma se deveu à vontade em explorar determinado bairro.

O impacto económico direto estimado de 2018 pela plataforma é a soma das receitas obtidas pelos anfitriões e o gasto estimado dos hóspedes. Os mesmos dados mostraram que “os anfitriões ficam com 97% do preço fixado por eles próprios ao partilhar o seu espaço e, desde que a Airbnb foi fundada, receberam mais de 57.000 milhões de euros em todo o mundo”.