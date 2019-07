As cotadas do papel e da banca lideraram as perdas na bolsa de Lisboa, penalizadas pelo sentimento negativo a nível internacional em torno de ambos os setores. Com 11 das 18 empresas no vermelho, o PSI-20 fechou a sessão a perder 0,40% para os 5.153,75 pontos.

O relatório especializado Global Pulp and Paper Machinery Market 2019-2025, publicado esta terça-feira, levou a uma quebra nos preços da pasta de papel que castigou fortemente a Navigator e a Altri. As duas cotadas portuguesas foram as que mais desvalorizaram, com a Navigator a afundar 3,71% para 3,21 euros por ação e a Altri a tombar 2,95% para 5,92 euros. No mesmo setor, a Semapa registou uma perda mais ligeira, com uma desvalorização de 0,78% para 12,70 euros.

Outra cotada que também foi penalizada pelo setor foi o BCP, que recuou 0,99% para 0,28 euros. O banco dinamarquês Danske Bank cortou as projeções de lucros para 2019 em 6% e para menos do que o esperado pelos analistas, apenas dois dias depois de o alemão Deutsche Bank ter anunciado um plano de reestruturação que vai custar 7,4 mil milhões. O dinamarquês perdeu 2,59%, enquanto o alemão desvalorizou 4,12%.

Em sentido contrário, as energéticas brilharam no PSI-20. A REN subiu 1,02%, a EDP valorizou 0,78% e a EDP Renováveis subiu 0,33%. A Galp beneficiou da subida do preço-alvo pela casa de investimento Kepler Cheuvreux, que recomenda a compra das ações e vê um potencial de 19,6% face ao fecho da última sessão.

Esta terça-feira, os títulos da Galp — que reagiram também em alta à subida do preço do petróleo — ganharam 0,78% para 13,48 euros. O brent valorizou 0,30% em Londres, para 64,30 dólares por barril e o crude WTI subiu 0,29% para 57,83 dólares.

A bolsa de Lisboa seguiu assim a tendência de correções nas principais praças europeias. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou a perder 0,50%, enquanto o francês CAC 40 recuou 0,3%, o espanhol IBEX 35 cedeu 0,1%, o italiano FTSE MIB desvalorizou 0,41% e o britânico FTSE 100 perdeu 0,1%.