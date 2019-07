Braga vai receber um novo hospital no final no ano. O grupo Lusíadas Saúde apresentou os planos para a nova unidade hospitalar na cidade bracarense, cuja abertura está prevista para dezembro de 2019. O investimento neste hospital é superior a nove milhões de euros.

Situado no Palácio do Raio, o hospital terá mais de 400 colaboradores, dos quais uma parte transita da Cínica de Santa Tecla, enquanto os restantes serão novas contratações. A nova unidade, que resulta de uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Braga, vai ocupar parte das instalações do antigo Hospital de São Marcos.

“Queremos ser uma referência em Braga, investindo em tecnologia, na humanização e excelência dos cuidados de saúde à população”, aponta Vasco Pereira, presidente do Conselho de Administração da Lusíadas Saúde, citado em comunicado.

A nova unidade vai contar com 37 gabinetes de consulta, salas de tratamento e exames, salas de bloco operatório e uma Unidade de Imagiologia, bem como um serviço de consultas sem marcação para situações urgentes.

O Hospital Lusíadas Braga vai passar a integrar a rede de 12 hospitais e clínicas do grupo, onde se inclui também o Hospital de Cascais, gerido em regime de parceria público-privada (PPP), cujo contrato foi prolongado até 2021 para dar tempo ao lançamento do concurso para uma nova PPP.