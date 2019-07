Só no ano passado, o Estado gastou 925,8 milhões de euros com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica feitos no privado, mais 99,4 milhões do que em 2015, no início da legislatura. De acordo com os números do Ministério da Saúde, avançados pela TSF (acesso livre), o aumento da despesa tem acelerado muito nos últimos anos.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastou nos privados 444,8 milhões de euros em Meios Complementares de Diagnóstico e 481 milhões em Meios Complementares de Terapêutica, em 2018. Mas o aumento da despesa tem sido constante nos últimos anos. Em 2016, a despesa subiu 3,2%, em 2017 aumentou 3,3% e em 2018 cresceu 5,1%, numa subida acumulada de 12% entre 2015 e 2018.

Os números, agora enviados em resposta escrita ao deputado socialista Renato Sampaio — que em fevereiro questionou o Governo para perceber quanto é que o Estado gasta com a saúde dos portugueses no privado –, também revelam um aumento de 81,9 milhões de euros entre 2015 e 2017 na despesa da ADSE com o regime convencionado (394 milhões em 2017).