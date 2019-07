A Prisa estará a planear mudar a liderança da Media Capital, a empresa que detém a TVI e a rádio Comercial. Segundo a Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios, a saída de Rosa Cullell pode estar “iminente”, numa altura em que a estação televisiva de Queluz de Baixo continua a perder audiências e depois do falhanço da venda do ativo à Altice no ano passado.

A agência cita duas fontes próximas da empresa, que garantiram, ainda assim, que a decisão não está tomada. O ECO falou com Rosa Cullell, mas a gestora não quis reagir à informação: “Não vou comentar nada”, disse. O ECO também contactou a Prisa e a Media Capital no sentido de verificar esta informação, mas ainda não obteve resposta.

Esta não é a primeira vez que a eventualidade da saída da gestora do cargo é notícia, mas Rosa Cullell tem-se mantido a comandar o destino da empresa desde 2011. Em julho de 2017, na sequência da apresentação oficial do negócio com a Altice, que veio a falhar, a gestora, questionada sobre uma eventual saída, afirmou: “[Ficar] é a minha intenção. A minha intenção é ficar cá em Lisboa, com a minha equipa. Mas depende do novo acionista.”

Ainda esta quarta-feira, a presidente executiva esteve num evento em Lisboa, da renovação do contrato de transmissão de jogos da Liga dos Campeões com a Eleven Sports. Ao ECO, a gestora e antiga jornalista falou da ambição da empresa em produzir conteúdo português para as plataformas de streaming, como a Netflix e a HBO, e revelou até que a empresa está, agora, pouco interessada em concorrer a uma das licenças de TDT que o Governo deverá disponibilizar em breve.

No entanto, desde o início do ano que as audiências da Media Capital estão em queda. O primeiro semestre foi liderado pela SIC, a estação concorrente, detida pela Impresa. Neste período, a TVI ainda conseguiu liderar no horário nobre da televisão, que é o mais rentável, mas mesmo este estatuto foi retirado pela concorrência no mês de junho, período em que a SIC sagrou-se líder de audiências também no prime time.