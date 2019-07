Wall Street corrige de recordes após feriado

Wall Street regressou do feriado de 4 de julho em baixa, corrigindo dos sucessivos recordes que atingiu esta semana. Os números divulgados esta sexta-feira sobre o mercado do trabalho nos EUA até saíram mais sólidos do que o esperado, mas retiram margem para uma intervenção mais agressiva da Reserva Federal norte-americana.

Os três principais índices americanos encerraram quarta-feira em máximos históricos. Mas cedem na abertura da sessão de hoje a cair. O S&P 500 perde 0,42% para 2.983,37 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq e pelo industrial Dow Jones, que recuam 0,56% e 0,39%, respetivamente.

O Departamento do Trabalho norte-americano mostrou que a economia criou 224 mil postos de trabalho, o melhor registo em cinco meses, superando as estimativas dos analistas sondados pela Reuters, que tinham estimado a geração de 160 mil empregos. Foi uma boa notícia que não caiu tão bem no mercado, porque os sinais de robustez do mercado de trabalho são um indicador importante na atuação do banco central.

Os analistas acreditam que a Fed vai cortar os juros na próxima reunião de política monetária agendada para o final do mês. Mas depois deste relatório deixaram de apostar tanto numa redução de 50 pontos base. Ganha agora terreno uma descida de 25 pontos base entre os investidores.

“Ainda continua a ser mais provável um corte do juros pela Fed, mas as odds caíram um pouco”, referiu Scott Brown, economista chefe da Raymond James, à Reuters.