O interesse da Media Capital em ter mais um canal na TDT arrefeceu. A dona da TVI já não considera “importante” apresentar uma proposta quando o Governo avançar com o concurso público para a atribuição de duas novas licenças, disse ao ECO a presidente executiva da empresa, Rosa Cullell.

Questionada sobre se o grupo Media Capital tenciona apresentar uma proposta para ficar com uma das licenças que estarão a concurso, Rosa Cullell mostrou pouco interesse em fazê-lo. “Eu agora, realmente, neste momento, já não estou assim tão convencida de que isso seja importante”, disse a gestora, à margem do anúncio da renovação do acordo com a Eleven Sports para a transmissão da Liga dos Campeões.

“Neste momento, não sei se há mercado para mais TDT. Tenho grandes dúvidas sobre isso”, atirou Rosa Cullell, salientando, ainda assim, que a decisão ainda não está fechada: “Vamos ver, porque, realmente, o concurso ainda não foi lançado”, frisou.

Espera-se que o Governo lance este ano o concurso público para a atribuição de duas novas licenças para a TDT em Portugal. Em causa estão dois canais temáticos, um para informação e outro para conteúdos de desporto. Mas ainda não foram publicados os cadernos de encargos.

Em contrapartida, a Media Capital, que detém a produtora Plural, está mais interessada em produzir conteúdo para as novas plataformas de streaming, como é o caso da Netflix ou da HBO, tal como o ECO já tinha noticiado.

Para acelerar o processo, Rosa Cullell renovou o apelo ao Governo português para que faça a transposição da diretiva europeia dos conteúdos, que vai obrigar estas plataformas a terem mais conteúdo nacional. Também não está excluída a hipótese de a empresa participar no lançamento de uma nova plataforma internacional.