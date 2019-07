TVI vai transmitir jogos da Champions por mais dois anos

A Eleven Sports e a TVI renovaram por mais dois anos o acordo que possibilita a transmissão de alguns jogos da Liga dos Campeões em sinal aberto. O acordo foi alcançado após “conversas honestas, transparentes e prolongadas” entre os responsáveis da empresa britânica e as estruturas da Media Capital.

Com o acordo, a TVI vai voltar a ser o canal generalista de televisão onde passará a final da competição europeia. O canal de Queluz de Baixo transmitirá ainda uma partida por semana, à semelhança do que aconteceu na época anterior. “O acordo com a TVI contempla um pacote de dez jogos garantidos, incluindo a final da competição e apenas um jogo das equipas portuguesas por jornada”, detalhou a Eleven Sports, num comunicado divulgado após a notícia do ECO.

A parceria prevê também a “produção de conteúdos editoriais” conjuntos pela TVI e pela Eleven Sports, a empresa que, no ano passado, comprou os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, que antes eram detidos pela concorrente Sport TV. A renovação foi anunciada esta quarta-feira, num evento em Lisboa.

“A TVI continuará a ser o canal de sinal aberto a transmitir um jogo por jornada de uma equipa portuguesa na UEFA Champions League ao longo das duas próximas temporadas, enquanto a Eleven Sports assegurará a transmissão integral dos jogos da Champions League, desde o playoff até à final, que na próxima temporada terá lugar em Istambul”.

Eleven Sports negoceia novo bundle de canais

Apesar de descartar eventuais mudanças nos preços da plataforma de streaming da Eleven Sports — que se manterá nos 9,99 euros –, Jorge Pavão de Sousa, líder da Eleven Sports Portugal, afirmou que a empresa está a negociar “uma estratégia de bundling que vá ao encontro das expectativas dos subscritores”, mas não deu mais detalhes. O objetivo é “atacar a questão da pirataria em Portugal”

Não ficou clara a intenção da Eleven Sports a este nível, nem em que fase estarão as eventuais negociações. Um bundle de canais trata-se de um pacote em que vários canais premium podem ser subscritos em conjunto, mediante o pagamento de uma mensalidade.

Só perto do final da última época da Liga dos Campeões é que a Eleven Sports chegou a um acordo com as três principais operadoras para a distribuição dos canais da Eleven Sports, que estão a ser emitidos a partir de estúdios subalugados em Telheiras. Instado pelo ECO a fazer um balanço da relação com a Meo, a Nos e a Vodafone, Pavão de Sousa assumiu fazer “um balanço muito positivo”.

