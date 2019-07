O Governo já escolheu quem vai ser o defensor do contribuinte. Será Nuno Félix que até há cerca de um ano foi chefe de gabinete de António Mendonça na secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.

O nome do novo subdiretor-geral para a relação com o contribuinte foi avançado pelo Expresso e confirmado pelo ECO.

O novo cargo nasceu da recomendação do grupo de trabalho liderado por João Taborda da Gama que sugeriu ao Executivo que criasse um Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte.

Nuno Félix estava atualmente da REPER — a representação portuguesa na União Europeia. Antes tinha passado pelo Ministério das Finanças onde foi chefe de gabinete do atual secretário de Estado do Assuntos Fiscais e antes adjunto de Fernando Rocha Andrade que deixou as funções de secretário de Estado com a pasta dos Assuntos Fiscais na sequência do caso Galpgate no qual é acusado pelo Ministério Público.

Nuno Félix é jurista de formação e diplomata. Na REPER estava como conselheiro técnico.