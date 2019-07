O Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA) está a negociar com a Galp Energia, entre outros investidores, a venda da unidade de negócio dedicada à mobilidade, apurou o ECO junto de fontes próximas do processo. Em causa está uma nova empresa, chamada GoWithFlow, que funciona de forma independente do CEiiA desde outubro do ano passado.

As negociações duram há alguns meses e o ECO sabe que poderão ter um desfecho nos próximos dias, mas a mesma fonte alertou que a decisão final não está tomada e que o negócio também poderá acabar por não se realizar. Desconhecem-se em que termos estão a decorrer as conversações entre o CEiiA e a Galp, assim como os montantes e as condições envolvidas.

Ao que foi possível apurar, a GoWithFlow agrega os serviços anteriormente prestados pelo CEiiA na área da mobilidade, concretamente pela unidade “mobi.me”. Em causa estão diversas soluções tecnológicas para a nova economia da partilha, como as bicicletas e as motas partilhadas, entre outras. Uma fonte do mercado disse ao ECO que a nova empresa tem já um cliente em Portugal e um no Brasil, bem como uma série de outros projetos na calha.

Certo é que o CEiiA e a Galp Energia têm vindo a estreitar laços nos últimos tempos. Há dois meses, o presidente executivo da petrolífera portuguesa, Carlos Gomes da Silva, fez uma visita pública às instalações do CEiiA em Matosinhos, tendo sido acompanhado pelo presidente do centro, José Rui Felizardo. A visita realizou-se no âmbito do Dia Mundial da Energia, que se assinalou a 29 de maio.

O ECO contactou oficialmente o CEiiA e a Galp acerca deste negócio. No entanto, nem o centro tecnológico nem a companhia quiseram fazer qualquer comentário.

GoWithFlow nasce após “divórcio” com a eCooltra

Há uma história na própria origem da GoWithFlow, a unidade de negócio do CEiiA que está a despertar o interesse da Galp. A empresa nasceu no meio de um “divórcio” entre o centro de Matosinhos e a eCooltra, a conhecida empresa de partilha de scooters elétricas, que foi pioneira no mercado português.

A eCooltra chegou a Lisboa em abril de 2017, num evento que até contou com a presença de João Vasconcelos enquanto secretário de Estado da Indústria, entretanto falecido. Nessa altura, a empresa anunciou que o CEiiA iria ser o principal fornecedor de tecnologia para as motas partilhadas, mesmo aquelas que a empresa já tinha em Barcelona. A parceria manteve-se firme durante mais de um ano.

Com o amadurecimento do setor da mobilidade partilhada, o centro de Matosinhos quis vender a mesma tecnologia a outras empresas. Um objetivo que não era partilhado pela eCooltra. “Exigia exclusividade, e o que o CEiiA não podia dar era exclusividade”, comentou com o ECO uma fonte familiarizada com as negociações.

Na sequência das estratégias divergentes, foi estabelecido um acordo para o fim da parceria entre o CEiiA e a eCooltra, que deixou, por completo, de recorrer à tecnologia portuguesa desenvolvida em Matosinhos. Ao que foi possível apurar, a empresa estará a trabalhar agora com os alemães da Inverse.

Contactada, a eCooltra confirmou ao ECO que já não está a trabalhar com o CEiiA: “A eCooltra mudou de fornecedor no ano passado, à procura de soluções que se adaptassem melhor à nova realidade da empresa, visto ter tido um crescimento exponencial num curto espaço de tempo”, confirmou fonte oficial da empresa.

Depois disso, o primeiro cliente da GoWithFlow em Portugal terá sido a Wyze Mobility. Trata-se de uma recém-lançada empresa portuguesa de scooters partilhadas, que arrancou em Lisboa este mês com 60 motas, estando outras 200 a serem equipadas para entrarem em circulação nas próximas semanas. É, por isso, uma nova concorrente da eCooltra.