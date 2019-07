Turismo tem dois novos programas de aceleração

O Turismo de Portugal e a consultora Territórios Criativos lançaram dois novos programas de aceleração para projetos do setor do turismo, da gastronomia e do enoturismo.

O Tourism UP, que tem o apoio da rede global de empreendedorismo, GEN Portugal, vai apoiar startups ligadas ao Turismo no desenvolvimento de negócios, potenciando a inovação e a criação de redes empreendedoras. Já o Taste Up, promovido também com a ajuda da Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia, foi desenhado para apoiar, através de formação e mentoria, projetos de empreendedorismo na área do Turismo Gastronómico e Enoturismo, cujo objetivo é aliar a tradição à inovação na gastronomia e trabalhar as tendências do futuro do turismo gastronómico, explorando e aplicando conceitos inovadores.

“Procuramos projetos diferenciadores e temos conseguido excelentes resultados, mas é preciso inovar no âmbito dos programas de empreendedorismo e por isso temos o Foster Innovation in Tourism. Em 2019, temos 18 programas de aceleração a correr em todo o país, havendo um esforço orçamental em cerca de 1,2 milhões de euros e mais de 359 startups em todo o território”, refere Carlos Abade, vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal.

Os dois programas foram apresentados em Palmela, onde o Presidente da Câmara, Álvaro Amaro, afirmou que o município procura “projetos diferenciadores e inovadores, pelo que receber estes programas é fundamental e estratégico”.

As candidaturas para o Tourism Up e do Taste Up decorrem entre julho a dezembro de 2019, com os bootcamps de aceleração agendados para novembro. Os três vencedores – a final é em dezembro – recebem 5 mil, mil e 500 euros respetivamente.