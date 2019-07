Julie Sweet é a primeira mulher à frente da Accenture

Julie Sweet foi nomeada diretora executiva da Accenture, tornando-se, assim, a primeira mulher a ocupar este cargo na gigante de consultoria. David Rowland, atual CEO da empresa, vai passar a presidente. As trocas nos quadros de topo da Accenture foram esta sexta-feira noticiadas pelo Financial Times (acesso pago), mas só deverão realizar-se em setembro, mês em que Julie Sweet inicia as suas novas funções.

Sweet, de 51 anos, já não era, contudo, uma desconhecida no seio da Accenture. A nova CEO da consultora já liderava a ramo norte-americano, a maior divisão da empresa e que é responsável por quase 50% das receitas globais.

Além da experiência na consultora, o seu currículo inclui ainda o facto de ser uma voz ativa na promoção da igualdade de género. De acordo com Julie Sweet, a Accenture está a fazer o caminho certo para a diversidade de género. Dos 500.000 trabalhadores da empresa, 43% são mulheres.

Formada em direito, a futura diretora executiva diz, também, que a sua formação, ajudou-a a ser uma “rápida aprendiz”. “Como líderes, temos realmente de ser aprendizes contínuos. A minha formação ajudou-me a lidar com um ambiente complicado e rápido”, afirma.