Revista de imprensa internacional

As dificuldades financeiras da Thomas Cook estão a levar a empresa britânica do setor das viagens a negociar um reforço de 750 milhões de libras pela Fosun. Os tweets de Donald Trump voltam a ser notícia, com o presidente dos EUA a ter como alvo as criptomoedas e o Facebook, enquanto a IAG troca a Airbus pela Boeing, Bolsonaro escolhe o filho para embaixador nos EUA e a Accenture vai ter uma mulher aos comandos.

Financial Times

Thomas Cook negoceia injeção de 750 milhões pela Fosun



A companhia de viagens britânica, Thomas Cook, está a negociar como seu maior acionista — a Fosun Turism — e bancos credores uma injeção de 750 milhões de libras (cerca de 835 milhões de euros), no âmbito de um acordo que daria ao conglomerado chinês uma posição maioritária no seu principal negócio de pacotes de viagens. O objetivo será ajudar a empresa a ultrapassar as atuais dificuldades financeiras, tendo o grupo do setor do turismo reportado em maio prejuízos antes de impostos de 1,5 mil milhões de libras.

The Guardian

Donald Trump: A bitcoin e as criptomoedas não são dinheiro

O presidente dos EUA lançou um ataque às criptomoedas, incluindo a proposta do Facebook para criar uma nova moeda digital – a Libra –, e alertou que a rede social pode vir a ser sujeita a uma regulação financeira completa caso avance com o lançamento do projeto. O ataque surge numa série de novos tweets publicados na quinta-feira, em que Donald Trump diz “não sou fã” de criptomoedas e que estas “não são dinheiro”.

Financial Times

Accenture vai ter uma mulher como líder pela primeira vez

Julie Sweet foi nomeada diretora executiva da Accenture, tornando-se, assim, a primeira mulher a ocupar este cargo na empresa de consultoria. Sweet já liderava a Accenture norte-americana e vai, agora, substituir o atual CEO, David Rowland. Formada em direito, a nova CEO da consultora diz que a sua formação jurídica ajudou-a a ser “uma aprendiz rápida”. “Como líderes, temos realmente de ser aprendizes contínuos. A minha formação ajudou-me a lidar, hoje, com um ambiente complicado e rápido”, diz.

Bloomberg

IAG troca Airbus por Boeing Max

O presidente executivo do International Airlines Group (IAG), Willie Walsh, que junta a British Airways e a Iberia, afirmou que a desilusão com a Airbus, devido aos consecutivos atrasos nas entregas de aviões, foi um fator que pesou na sua decisão de encomendar o modelo 737 Max da Boeing, um pedido que ascendeu aos 24 mil milhões de dólares.

Folha de São Paulo

Bolsonaro designa filho para embaixador do Brasil nos EUA

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, indicou o seu filho Eduardo como embaixador do país nos EUA, dizendo que cabe agora ao atual deputado estadual aceitar ou não o cargo. “Da minha parte, eu decidi agora, mas não é fácil uma decisão como esta estando no lugar dele e renunciando ao mandato”, disse o presidente do Brasil aos jornalistas. Questionado pela Folha de São Paulo sobre o assunto, Eduardo Bolsonaro disse que ainda não há nada definido.

