A bolsa nacional entrou com o pé direito na última sessão da semana. O PSI-20 avança pelo segundo dia, animado pelos ganhos do BCP e da EDP Renováveis. O crescendo da expectativa de um corte de juros nos EUA no final deste mês continua a animar o rumo das bolsas europeias, apesar de um profit warning por parte da fabricante automóvel Daimler estar a esfriar um pouco os ganhos.

O índice PSI-20 iniciou a sessão a valorizar 0,24%, para os 5.197,97 pontos, com apenas dois títulos em terreno negativo, e em linha com os pares europeus. O Stoxx Europe 600 avançava 0,1%.

Os índices bolsistas do Velho Continente dão assim seguimento ao sentimento positivo que se assistiu na última sessão bolsista de Wall Street. O S&P 500 terminou num novo máximo de sempre próximo dos 3.000 pontos na sessão de quinta-feira, animado pela possibilidade de a Fed avançar com um corte da taxa de juro já a 31 de julho.

“O testemunho de Jerome Powell perante o Congresso assumiu um tom bastante conciliante, reforçando as probabilidades de um corte de taxas de juro na reunião do dia 31”, explica o BPI no seu diário de bolsa desta sexta-feira.

Em Lisboa, o BCP é um dos principais motores dos ganhos, com as suas ações a avançarem 0,56%, para os 28,5 cêntimos. Também a EDP Renováveis dá fôlego ao índice bolsista lisboeta, com as suas ações a registarem ganhos de 0,33%, para os 9,08 euros.

Entre as papeleiras, a Navigator volta a destacar-se também pela positiva nesta sessão, com uma subida de 0,56%, para os 3,218 euros por ações.

Por sua vez, as ações da Jerónimo Martins avançam 0,21%, para os 14,465 euros, isto depois de terem sido alvo de uma melhoria de avaliação por parte da JP Morgan. O banco de investimento elevou o respetivo preço-alvo dos 18,5 para os 19 euros.

