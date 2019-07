A sessão foi de ganhos em Wall Street, com o índice Dow Jones a superar pela primeira vez os 27 mil pontos, e com o S&P a aproximar-se de novo da marca dos três mil pontos. Os sinais de que a Reserva Federal norte-americana estará mesmo a preparar-se para um corte nos juros animaram os investidores.

Jerome Powell, o líder da Fed, indicou que a entidade iria agir de forma apropriada à incerteza económica que se vive atualmente, num testemunho no Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, uma das áreas do Congresso. Para além da declarações de Powell, as minutas da última reunião da Fed também apontam para uma posição menos paciente.

Perante estes sinais, em conjunto com outros indicadores que animaram o setor financeiro e da saúde, o índice industrial Dow Jones avançou 0,84% para os 27.086,63 pontos, passando uma marca histórica. O Goldman Sachs subiu 2,62% para os 211,35 dólares, e a Morgan Stanley avançou 2,01% para os 44,18 dólares.

As ações das seguradoras de saúde valorizaram depois de um recuo de Donald Trump numa política que iria afetar os preços de medicamentos. A seguradora UnitedHealth subiu 5,53% para os 261,16 dólares, enquanto a Cigna Corp, empresa de serviços de saúde, avançou 9,22% para os 175,34 dólares.

O alargado S&P negociou perto de uma meta ultrapassada pela primeira vez na última sessão, a dos três mil pontos, ao fechar o dia a subir 0,22% para os 2.999,72 pontos. Já o tecnológico Nasdaq contraria a tendência, e cai 0,09% para os 8.195,40 pontos. A Amazon começou a sessão com valores animadores, que apontavam para o regresso à valorização de um bilião de dólares, mas acabou por terminar o dia a cair 0,81%.