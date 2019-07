A Microsoft abriu a sua primeira loja na Europa, em Londres, mesmo ao lado da loja da Apple. A nova loja da gigante tecnológica, localiza-se bem no centro de Londres, mais concretamente em Oxford Street, conta com cerca de 22 mil metros quadrados, três andares e “paredes de vídeo imersivas”.

Na nova loja da Microsoft há um carro McLaren Senna personalizado com um simulador de direção Xbox, um salão de jogos, uma sala de realidade aumentada e, ainda, um centro comunitário de educação, onde as crianças podem aprender código. Foram contratados 150 colaboradores, que se juntam, agora, às cinco mil pessoas que a Microsoft já empregava no Reino Unido.









1 / 5

“Sentimos que há uma falta de habilidades digitais no Reino Unido e queremos comprometer-nos publicamente para a aprendizagem com foco na tecnologia e na de inteligência artificial. Gostaríamos de ensinar cerca de 3 milhões de crianças no ano que vem”, disse a diretora executiva da Microsoft no Reino Unido, Cindy Rose, à Reuters.

Uma semana depois da inauguração da maior loja da Huawei em Madrid, a Microsoft abre a sua primeira loja mesmo no coração de Londres. Com esta abertura a Microsoft agora está em Londres, Estados Unidos, Sydney, Canadá e Porto Rico.