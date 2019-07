Maior loja do mundo da Huawei já abriu. É em Madrid

A Huawei abriu em Madrid a maior loja do mundo do grupo chinês. Com mais de 1.100 metros quadrados e localizada no coração madrileno, no número 48 da Gran Vía, a nova loja da Huawei tem dois pisos e para além do espaço para venda de equipamentos da marca, a loja disponibiliza várias áreas que permitem ao usuário partilhar experiências.

Há uma zona de exposições de fotografia e outra dedicada à inteligência artificial – o usuário pode ver como é aplicada essa tecnologia às coisas da vida quotidiana. Há também uma zona onde os visitantes podem tomar um café gratuito e carregar o telemóvel.

Veja através desta galeria como é a maior loja do grupo chinês, localizada em Madrid.

















1 / 9

O presidente da área de consumo da Huawei para a Europa Ocidental, Walter Ji afirmou à comunicação social espanhola que tenciona abrir em breve mais espaços em Espanha.