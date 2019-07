O Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, que estabelece um regime de incentivos fiscais à produção cinematográfica e audiovisual em Portugal, soma um investimento global de 40,7 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Economia.

“Até ao momento, o Fundo recebeu 45 candidaturas, das quais 32 foram aprovadas, e contemplou um investimento global de 40,7 milhões de euros”, especificou o gabinete do ministro Adjunto e da Economia à agência Lusa.

Os números foram apresentados esta quinta-feira, em Lisboa, e dizem respeito à execução do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, criado no ano passado, com o objetivo de captar produções cinematográficas internacionais, através de um regime de incentivos fiscais à produção em Portugal, que se articula também com a recém-criada Portugal Film Commission.

O Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual tem uma dotação anual de 12 milhões de euros e a candidatura implica que seja feito um investimento mínimo de 500 mil euros em território nacional, no caso de filmes rodados em Portugal, e de 250 mil euros, no caso de trabalho de produção.

Este fundo permite um reembolso até 30% das despesas dos projetos, num espaço de cerca de 20 dias, mediante critérios determinados pelo regime.

O capital inicial do Fundo é de 30 milhões de euros, e pode atingir os 50 milhões em função da sua execução até 2020.

A apresentação dos resultados obtidos até agora foi feita no Ministério da Economia, em Lisboa, durante a entrega da Medalha de Mérito Turístico – grau Prata ao realizador indiano Imtiaz Ali, que rodou “Jab Harry Met Sejal”, em Lisboa.

O gabinete do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, destaca que dois filmes indianos, apoiados pelo Fundo, representaram um investimento em Portugal de 4,5 milhões de euros, um pouco mais de dez por cento do investimento global até agora mobilizado pelo fundo.