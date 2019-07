A moeda virtual do Facebook tem um novo adversário de peso — e nada mais, nada menos, do que o próprio Jerome Powell, presidente da Reserva Federal (Fed), que é o banco central dos EUA. Numa audição na Câmara dos Representantes, Powell disse que a Libra “não pode avançar” enquanto as autoridades não averiguarem o risco que uma moeda digital universal representa para a economia e o sistema financeiro mundial.

“A Libra [a criptomoeda que está a ser criada pelo Facebook] levanta muitas preocupações em torno da privacidade, da lavagem de dinheiro, da proteção dos consumidores e da estabilidade financeira. Não creio que o projeto possa avançar [sem que essas preocupações sejam endereçadas]”, afirmou o líder da Fed, citado pela Reuters.

O consórcio criado pelo Facebook em torno da Libra, que inclui a luso-britânica Farfetch, planeia lançar a moeda virtual na primeira metade de 2020. Mas várias vozes têm apelado a que o projeto seja suspenso, uma vez que engloba uma moeda virtual para pagamento de produtos e serviços na internet que tem um público-alvo potencial de mais de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo.

Jerome Powell, líder do banco central dos EUA, junta-se ao próprio Congresso, que enviou este mês uma carta aos responsáveis do Facebook e da Associação Libra a pedir que o desenvolvimento seja suspenso de imediato, para dar tempo de as autoridades avaliarem o projeto.

Na semana passada, em declarações ao ECO, um porta-voz da Comissão Europeia também deu como “provável” que a Libra tenha de obter primeiro uma “licença” para poder ser usada pelos cidadãos na União Europeia.