O Congresso dos EUA enviou uma carta aos mais altos responsáveis do Facebook a pedir a suspensão imediata do desenvolvimento do projeto Libra. Em causa, a criptomoeda que a empresa quer lançar no mercado em 2020, que vai permitir pagar produtos e serviços na internet, um projeto que está a ser feito em parceria com empresas como a Visa e a MasterCard, e até a luso-britânica Farfetch.

A notícia foi avançada pelo The Guardian, numa altura em que o projeto, idealizado pelo fundador do Facebook, levanta sérias dúvidas, devido ao mercado potencial de mais de dois mil milhões de utilizadores dos serviços da empresa em todo o mundo. “Porque o Facebook está já nas mãos de um quarto da população mundial, é imperativo que o Facebook e os seus parceiros parem imediatamente os seus planos, até que os reguladores e o Congresso tenham oportunidade de examinar estas questões e tomar uma decisão”, lê-se na carta, citada pelo jornal.

“Durante esta moratória, tencionamos levar a cabo audições públicas sobre os riscos e benefícios das atividades baseadas em criptomoedas e explorar soluções legislativas. Se não pararem a implementação antes de o fazermos, arriscamos criar um novo sistema financeiro como o da Suíça, que é too big to fail“, lê-se na missiva.

Vários especialistas já tinham alertado que os planos do Facebook em torno da moeda virtual Libra poderiam enfrentar sérios entraves por parte dos reguladores em todo o mundo, apesar de o valor da criptomoeda estar associado a um conjunto de ativos ligados a moedas fiduciárias e reguladas. O Congresso dos EUA, controlado pelos Democratas, torna-se assim o primeiro a reagir contra os planos do Facebook, o que poderá desencadear pedidos e ações semelhantes conta a empresa liderada por Mark Zuckerberg.