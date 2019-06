A nova moeda do Facebook vai ter dedo português na sua fundação: a empresa de José Neves vai juntar-se à equipa como membro fundador, confirmou a Farfetch ao ECO. O unicórnio vai integrar a Libra Association e trabalhar de perto com empresas como a Uber, a Visa e o Spotofy para lançar a iniciativa, prevista para a primeira metade de 2020.

“A Libra Association será responsável por operar e desenvolver a Libra Blockchain, que será segura, escalável e fiável. Vai suportar um conjunto de usos de negócio assim como uma moeda digital. A Farfetch vai participar ativamente no processo técnico, arquitetural e de desenvolvimento operacional da Libra Association como um dos seus membros fundadores”, explica o unicórnio fundado pelo português José Neves.

Na semana passada, foi divulgado que Mark Zuckerberg estaria a liderar a criação de um consórcio que lançará a próxima criptomoeda, pensada para fazer pagamentos na internet. Entre os envolvidos na equipa fundadora estão empresas como a Visa, a MasterCard e a Uber, anunciou na altura o The Wall Street Journal.

Quatro dias depois, a Farfetch confirmou o envolvimento na iniciativa. Acreditamos que o blockchain vai beneficiar a indústria do luxo, melhorando a proteção do IP, a transparência no ciclo de vida do produto e, no caso da Libra, permitindo um e-commerce sem fricção”, justificou José Neves, citado em comunicado. Esta tecnologia é, de resto, um foco do interesse da empresa há já algum tempo: por isso, a Farfetch acredita que a Libra pode ser uma parte importante para o desenvolvimento da estratégia da empresa neste campo.

“Estamos há muito tempo a olhar para a tecnologia do blockchain para ajudar a resolver alguns dos temas da indústria da moda. Estamos contentes por termos sido desafiados a integrar a iniciativa da associação, que acreditamos que pode ajudar-nos a acabar com o e-commerce sem fricção para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo”, acrescenta Stephanie Phair, Chief Strategy Officer da Farfetch.

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, espera que uma criptomoeda de valor mais estável e associada à maior rede social do mundo se expanda a um ritmo mais elevado do que a Bitcoin, a moeda digital criada em 2008 que saltou para a ribalta quase dez anos depois, chegando a atingir um valor próximo dos 20.000 dólares em dezembro de 2017.

Além da Farfetch, entre os membros fundadores da Libra Association estão, na área dos pagamentos, a Mastercard, PayPal, PayU (braço fintech da Naspers), Stripe, Visa; em tecnologia e marketplaces, a Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Lyft, Mercado Pago, Spotify, Uber; em telecomunicações, a Iliad, Vodafone Group, Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Inc., Xapo Holdings Limited; em capital de risco, a Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures; e, em matéria de organizações e instituições académicas, a Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps e o Women’s World Banking.