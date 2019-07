Governo de António Costa nunca aprovou contas da CP

A transportadora ferroviária nacional CP, de capital 100% público, está há quatro anos sem aprovação das respetivas contas por parte do Governo, seja pelo ministério das Finanças ou pelo ministério do Planeamento e das Infraestruturas. A situação é inédita no Setor Empresarial do Estado e é um problema para o qual os auditores das contas da empresa e contabilistas dizem já ter alertado.

“Chamámos a atenção para o facto de os relatórios de contas do grupo, referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 ainda não se encontrarem formalmente aprovados pela tutela”, refere a Oliveira, Reis & Associados, empresa responsável pela certificação legal das contas da CP no Relatório e Contas do exercício de 2018, citado pelo Jornal Económico (acesso pago).

Estes anos em que as contas da CP carecem de aprovação são mais críticos tendo em conta que a empresa se encontra numa situação financeira debilitada. No último relatório de contas consolidado, referente ao exercício de 2018, publicado na semana passada no site da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), lê-se que a transportadora ferroviária tem vindo a acumular resultados líquidos negativos consecutivos e num montante que é já significativo: 800 milhões de euros de perdas desde 2014.

Isto apesar de o Executivo de António Costa ter optado, nos últimos anos, pela aprovação de aumentos de capital social da empresa, para levar o passivo da CP a níveis que permitam maiores margens de manobra em termos de gestão. Só no ano passado, o Governo decidiu proceder a quatro aumentos de capital na CP, num montante global que supera os 80 milhões de euros.

O Jornal Económico tentou obter um esclarecimento por parte do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, mas não obteve resposta.