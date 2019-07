Depois da sondagem publicada na segunda-feira — que coloca o PS a um pequeno passo da maioria absoluta, com o dobro da intenção de voto do que o PSD — o líder social-democrata depressa reagiu, dizendo que ignora as sondagens. Agora, através do Twitter, Rui Rio insinuou que as sondagens dos últimos dias têm motivações escondidas.

“Tenho (…) reparado que (…) alguns cirúrgicos jornalistas tidos como ligados à maçonaria dão mais cirúrgica importâncias às cirúrgicas sondagens da Pitagórica do que às outras”, escreveu o presidente do PSD na sua conta oficial da rede social.

Recorde-se que a sondagem da Pitagórica aponta para 43,2% de intenções de voto no PS, ficando a um pequeno passo da maioria. O PSD, por sua vez, não passa dos 21,6% e o Bloco de Esquerda consolida terceiro lugar, com 9,2% das intenções de voto. Depois das notícias que davam conta destes número, Rui Rio, ainda na segunda-feira, criticou as sondagens.

“Com tantas sondagens que saem (…) será que ainda vale a pena fazer eleições?”, questionou o líder do PSD enquanto falava aos jornalista durante uma reunião preparatória da campanha social-democrata para as legislativas de outubro, acrescentando que “as sondagens não servem para nada”.