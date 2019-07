A reunião entre a ANTRAM e os sindicatos de motoristas para definição dos serviços mínimos a vigorar na greve convocada para 12 de agosto por tempo indeterminado foi interrompida para almoço, depois dos representantes dos motoristas terem deixado os elementos da ANTRAM e do Ministério do Trabalho à espera durante três horas apenas para fazer um aditamento ao pré-aviso de greve, segundo André Matias de Almeida, da associação que representa as empresas de transporte. Ou seja, a manhã foi passada à espera e a reunião acabou interrompida para almoço.

“O que aconteceu foi que a ANTRAM, como é seu dever legal, apresentou a sua contraproposta de serviços mínimos”, explicou o representante da ANTRAM nas negociações, à saída do Ministério do Trabalho para almoço. “Com 40% de serviços mínimos viu-se o que aconteceu, logo propusemos 70% a 75% de serviços mínimos”, acrescentou, sobre a contraproposta da ANTRAM apresentada aos sindicatos. E foi face ao documento entregue pela associação que os sindicatos pediram a interrupção dos trabalhos para debater a contraproposta.

“Regressaram apenas passadas três horas para nos apresentarem um documento de meia página, onde aditam alguns elementos que por lapso ficaram de fora do pré-aviso de greve, o que não era urgente, já que continuam dentro do prazo do pré-aviso de greve e poderiam avançar com as alterações” noutra ocasião, explicou Matias de Almeida. Ou seja, e à conta da interrupção por três horas, nada acabou por ser discutido da parte da manhã sobre serviços mínimos.

Sobre a contraproposta da ANTRAM, André Matias de Almeida salientou que “não é com 25% de serviços mínimos que se vão conter os fortes impactos da greve”, lembrando os efeitos da última paralisação, “que tinha 40% de serviços mínimos”. “Com 25% de serviços mínimos para supermercados ou farmácias o impacto é brutal e isso não podemos aceitar”, reiterou.

A reunião entre as partes para se tentar definir por acordo os serviços mínimos para a greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas será retomada da parte da tarde. Caso não surja um entendimento, caberá ao governo decretar os serviços mínimos.