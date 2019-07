Allianz Cup arranca com Académica-Farense

O Troféu da Allianz Cup, disputada pelos clubes de futebol da Liga Pro, vai percorrer o país passando por várias cidades e vai “surpreender os colaboradores dos escritórios dos mediadores Allianz Portugal” afirma a empresa em comunicado. A Allianz procura com estas ações transmitir “uma mensagem positiva, da força de vencer e dos bons momentos que as emoções fortes do futebol conseguem transmitir”.

Para José Francisco Neves, Membro do Comité Executivo e Diretor de Market Management “a aposta estratégica da Allianz Portugal nesta competição surge alinhada com o posicionamento do Grupo à escala mundial, no que diz respeito à modalidade futebol”, acrescentando ser para a Allianz “uma honra podermos ser o naming sponsor desta competição”. José Francisco Neves conclui que “a Allianz tem apoiado, nos últimos dez anos, várias iniciativas desportivas, mas é no futebol onde projetamos com mais enfoque a nossa marca”.

A primeira fase da Taça Allianz realiza-se em 27 e 28 de julho apenas entre clubes da Liga Pro, ainda sem a participação das equipas B, através de sorteio puro, sem critérios de hierarquia classificativa ou outros. Os jogos disputam-se a uma só mão.

Os jogos desta primeira fase são:

Sábado, 27 de julho

Académica – SC Farense, 20h30

Domingo, 28 de julho

Leixões SC – CD C. Piedade, 16h00

Casa Pia AC – Vilafranquense, 16h00

UD Oliveirense – CD Mafra, 16h00

FC Penafiel – Ac. Viseu, 16h00

SC Covilhã – Varzim SC, 16h00

Os próximos encontros com mediadores e clientes a propósito da Allianz Cup terão lugar em: