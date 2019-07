A Corticeira Amorim chegou a acordo para a aquisição de 50% da Vinolock, uma empresa sediada na República Checa. Vai pagar 10,988 milhões de euros.

A Vinolock, que se dedica à produção e comercialização de vedantes de vidro para garrafas de vinho e de bebidas espirituosos, pertence ao grupo Preciosa que irá manter uma quota de 50%, garantindo dessa forma a gestão partilhada da empresa.

O Grupo Preciosa é líder mundial no fornecimento de componentes de cristal checo de superior qualidade, produzindo produtos semiacabados para as indústrias da joalharia e da moda. Com uma equipa altamente especializada com cerca de 170 colaboradores, no ano fiscal de 2019, a empresa registou um volume de negócios de cerca de 16 milhões de euros e um EBITDA de 5,3 milhões de euros.

A Corticeira Amorim espera que a junção entre a cortiça e o vidro conduza a ganhos adicionais nas nas embalagens premium e ultra-premium de vinhos e bebidas espirituosas.