Aos 33 primeiros imóveis que o Governo inscreveu no Programa Revive, somam-se agora outros 15. A maioria deles está localizada na zona de Lisboa e muitos são propriedade de câmaras municipais, disse a secretária de Estado do Turismo esta quinta-feira, durante a apresentação desta segunda edição do programa. Os 17 concursos que foram lançados até ao momento já garantem ao Governo um milhão de euros por ano em rendas.

Fazendo um balanço da primeira edição, o presidente do Turismo de Portugal afirma que “o resultado é claro”. Os 17 concursos que foram lançados até agora, dos quais resultaram sete contratos de concessão e um projeto já a funcionar — hotel do Vila Galé em Elvas –, já somam “120 milhões de euros de investimentos e um milhão de euros de rendas anuais”, disse Luís Araújo.

Depois do “papel importante” que a primeira edição do Revive teve, na medida em que se “criou um novo paradigma da forma como se gere o património do Estado”, referiu a ministra da Cultura, é agora altura de avançar com uma segunda edição.

Na nova lista estão: Palacete Viscondessa de Santiago do Lobão (Porto), Fortaleza da Juromenha (Alandroal), Mosteiro de S. José (Évora), Forte Velho do Outão (Setúbal), Casa do Outeiro (Paredes de Coura), Castelo de Almada (Almada), Fortaleza da Torre Velha (Almada), Forte da Cadaveira (Cascais),

Quinta do Cabo das Lezírias (Vila Franca de Xira), Edifício Pombalino na Praça do Comércio (Lisboa), Casa da Igreja (Mondim de Basto), Quartel das Esquadras (Almeida), Centro Educativo de Vila Fernando (Elvas), Casa das Fardas (Estremoz), Palacete Conde Dias Garcia (S. João da Madeira).

“Este é um passo em frente que mostra que o Revive é imparável e que se transformou numa forma diferente de reabilitar o património”, disse Ana Mendes Godinho, durante a apresentação desta segunda edição, acrescentando que se trata de um “processo muito complexo” e que envolve bastantes entidades.

