Ainda há poucos pormenores sobre o que aí vem, mas ficou claro que será grande e diversificado. O Banco Central Europeu (BCE) abriu a porta a um novo pacote de estímulos à economia da Zona Euro e o presidente Mario Draghi garantiu que todas as possibilidades estão em cima da mesa.

“O outlook económico está cada vez pior”, disse Draghi em conferência de imprensa, explicando que o Conselho de Governadores concordou de forma unânime que há mais riscos e que uma recuperação económica no segundo semestre do ano “é cada vez menos provável”. Neste cenário, “se outlook de inflação a médio prazo continuar a falhar o nosso objetivo, o Conselho de Governadores está determinado a agir“.

O (ainda) presidente do BCE disse várias vezes que a instituição está pronta a lançar estímulos adicionais à economia, reafirmando o que tinha dito no Fórum BCE, em Sintra no mês passado. As primeiras linhas gerais foram conhecidas esta quinta-feira após uma reunião do Conselho de Governadores em que os decisores estiveram exatamente a debater qual o mix que será lançado, possivelmente já em setembro.

“Sempre que há um pacote tão complexo quanto este, é expectável que as pessoas tenham diferentes perspetivas sobre diferentes partes do pacote. Mas o importante é que foi aprovado um pacote, após uma ampla discussão“, explicou Draghi.

Questionado várias vezes e de formas diferentes, não especificou quais os instrumentos que serão usados, atirando para setembro os pormenores. Sublinhou: “Nenhum instrumento está absolutamente excluído“, diz, numa altura em que além do corte de juros e da compra de dívida, também a compra de ações tem sido apontada como possível “arma” por parte do BCE.

Em comunicado, antes da conferência de imprensa, o BCE já tinha, no entanto, dado alguns sinais sobre o que poderão ser esses instrumentos, a começar pelos juros. Não houve alterações — a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento ficou em 0%, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez em 0,25% e de facilidade permanente de depósito em -0,40% –, mas o banco central introduziu a possibilidade de um corte nos próximos 12 meses.

O corte poderá ser apenas na taxa de depósitos, o que penaliza a rentabilidade da banca e deverá levar o BCE a lançar um sistema que reduza o impacto.

“O Conselho de Governadores deu instruções aos comités relevantes do Eurossistema para avaliarem opções, incluindo formas de reforçar a forward guidance em relação à política de taxas de juro, medidas de mitigação como um sistema escalonado para as remunerações das reservas e opções para o tamanho e composição de potenciais novas compras líquidas de ativos”, explicou o BCE.

Após três anos de compra líquida de dívida pública e privada da Zona Euro, o BCE passou o programa de aquisição de ativos para uma nova fase, no final de 2018. Desde o início do ano que têm decorrido apenas reinvestimentos dos montantes que atingem as maturidades. Agora, poderá voltar atrás e voltar à fase de compra líquida de dívida.

“A prolongada presença de incertezas relacionadas com fatores geopolíticos, a crescente ameaça de protecionismo e as vulnerabilidades nos mercados emergentes está a comprometer o sentimento económico”, sublinhou Draghi. “Um grau significativo de estímulos monetários continua a ser necessário“.

Os detalhes do pacote deverão, assim, ser conhecidos a 12 de setembro, data da próxima reunião de política monetária do BCE e a última liderada por Mario Draghi. Após oito anos à frente do BCE, o italiano irá terminar o mandato a 31 de outubro e será substituído por Christine Lagarde (que até aqui dirigia o Fundo Monetário Internacional). “Será uma execional presidente do BCE. Digo-o com conhecimento dela que vem de há mais tempo do que ambos gostaríamos de reconhecer”, acrescentou Draghi sobre a sucessora.