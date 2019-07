Burlas nos contratos de luz disparam. ERSE abre 7 processos

As reclamações nos contratos de energia não param de aumentar. No Portal da Queixa foram registadas 161 reclamações de janeiro a julho deste ano, face a 155 no total do ano passado, enquanto a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) quase duplicou os processo de contraordenação por burlas nos contratos de energia porta-a-porta ou via online.

Enquanto o Portal da Queixa vê as reclamações dispararem, a ERSE tem já em curso sete processos de contraordenação relacionadas com mudanças indevidas de comercializadores e mais sete queixas devido a práticas comerciais desleais. No total são 14 processos, quando em janeiro de 2019 eram nove.

“Na maioria das burlas, os consumidores relatam situações em que aparece uma pessoa à porta ou ao telefone, que tenta (ou consegue mesmo) mudar o contrato e só depois percebem que se trata de outra empresa que não o atual fornecedor. Geralmente fazem-se passar por funcionários da EDP”, refere fonte do Portal da Queixa, segundo avança o Diário de Notícias (acesso pago).

A Endesa (84) e a Iberdrola (36) são as empresas com mais reclamações até julho deste ano. A Endesa só em 2018 somou 126 queixas e a Iberdrola 29. Segundo informações do Portal da Queixa “apesar de a Endesa ter mais reclamações, a marca apresenta 94,5 de índice de satisfação e uma taxa de solução das reclamações de 90,4%. Já a Iberdrola possui um baixo índice de satisfação (6,2) e uma taxa de solução de apenas de 5,5%”.

De forma a combater estas burlas, o governo espanhol proibiu no final do ano passado, a realização de contratos de energia realizados porta a porta. Em Portugal, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos está atenta a esta situação e já emitiu vários alertas de más práticas.

A EDP, Endesa, Iberdrola e Goldenergy foram contactadas pelo DN, mas nenhuma confirmou ser alvo dos processos de contraordenação da ERSE.