A Jerónimo Martins viu um corte na recomendação sobre as ações do Deutsche Bank e afunda na abertura da sessão em bolsa. Os analistas do banco de investimento passaram a recomendar “manter” as ações, em vez de “vender” por considerarem que o rácio entre risco e retorno está mais equilibrado e a retalhista dona do Pingo Doce afunda 2,96% para 14,43 euros.

O tombo arrastou o PSI-20, que abriu a perder 0,30% para 5.125,74 pontos, num dia cheio em termos de resultados empresariais e em que a energia e a banca são os grandes destaques.

A Galp Energia anunciou antes da abertura do mercado que fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 303 milhões de euros, uma quebra face aos resultados líquidos do mesmo período do ano passado que resulta, em grande medida, de eventos não recorrentes e do efeito de stocks no segundo trimestre. O EBITDA cresceu, tendo a petrolífera revisto em alta a projeção para o total do ano. A cotada segue a perder 0,46% para 14,02 euros.

A EDP Renováveis chegou a acordo com uma filial da Actis, um investidor de private equity em mercados em crescimento, para a venda da participação acionista total num projeto de tecnologia eólica onshore com 137 MW de capacidade instalada. Recebe 155 milhões de euros, mas o impacto para a empresa liderada por Manso Neto chega aos 285 milhões. O plano de quatro mil milhões de euros de rotação de ativos até 2022 fica assim completo em 25%.

Assim, os títulos do grupo EDP estão entre os que contrariam a tendência negativa no índice. A eólica segue a subir 0,54% para 9,30 euros, enquanto a casa-mãe ganham 0,27% para 3,37 euros.

Já o BCP, que apresenta contas ao mercado após o fecho do mercado, comunicou também os resultados do negócio na Polónia. O Bank Millennium registou um resultado líquido no primeiro semestre de 334 milhões de zlótis (77,9 milhões de euros), o que representa uma quebra de 5,3% face ao período homólogo. O banco liderado por Miguel Maya desvaloriza 0,44% para 0,25 euros por ação.

Além da recomendação negativa e quebras nos lucros, o PSI-20 está também a ser penalizado pelo sentimento nas pares europeias. As principais bolsas abriram também em queda, com o Euro Stoxx 600 a recuar 0,2%.

(Notícia atualizada às 8h15)