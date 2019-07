5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira ficará marcada pelo arranque da divulgação das contas dos bancos nacionais, dia em que o INE revela dados sobre a atividade turística no primeiro trimestre e sobre a avaliação das casas atribuída pelos bancos em junho. A CMVM também anuncia o balanço da sua atividade sancionatória no segundo trimestre do ano. Há ainda mexidas nos preços dos combustíveis.

Mais resultados

Após a chuva de resultados na semana passada, esta segunda-feira traz mais reportes de contas semestrais das empresas portuguesas. O BCP dá o pontapé de saída para a divulgação de contas da banca no mesmo dia em que o BPI também faz um balanço da sua atividade. A Galp fará o mesmo logo no início desta manhã, antes da abertura da bolsa nacional.

Que valor estão os bancos a atribuir às casas?

O Instituto Nacional de Estatísticas divulga o inquérito à avaliação bancária na habitação. Estes dados permitirão saber qual o valor que os bancos atribuíram aos imóveis na hora de disponibilizarem financiamento para a compra de casa no mês de junho. Os últimos dados mostram que, em maio, a avaliação bancária das casas atingiu um novo recorde.

Como evolui a procura dos turistas nacionais?

Esta segunda-feira é feito um balanço da procura turística por parte dos residentes em Portugal. Os dados que serão divulgados pelo Instituto Nacional de estatística dizem respeito ao primeiro trimestre do ano. Os últimos dados conhecidos, relativos ao último trimestre de 2018, revelaram um crescimento de 6,3% nas viagens dos turistas nacionais.

CMVM divulga as coimas que aplicou no segundo trimestre

Poucos dias depois de o Banco de Portugal ter reportado coimas de 932,5 mil euros no segundo trimestre, chega a vez de também a CMVM revelar o resultado da sua atividade sancionatória naquele período. Recentemente, a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias reportou um recorde de 12 anos nas contraordenações que aplicou em 2018. Foram 2,17 milhões de euros.

Há novos preços nos combustíveis

Como habitualmente, as segundas-feiras são marcadas pela atualização dos preços dos combustíveis nas bombas. Esta semana, os preços dos combustíveis vão ter comportamentos divergentes. O gasóleo vai subir meio cêntimo. Já a gasolina não deverá mexer.