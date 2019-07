Os preços dos combustíveis vão ter comportamentos divergentes na próxima semana. Se tem carro a gasóleo, vem aí uma má notícia: o litro do diesel vai subir meio cêntimo. Já a gasolina deverá ficar na mesma. As informações foram avançadas por fonte do setor ao ECO.

No caso do gasóleo, o combustível mais usado pelos portugueses, será a sexta semana de subidas do preço, de acordo com os dados oficiais da Direção-Geral de Energia. Cada litro vai passar a custar cerca de 1,355 euros a partir de segunda-feira, o valor mais elevado desde a semana de 3 de junho.

Para a gasolina, não se perspetiva qualquer mudança no preço, embora não esteja descartada uma descida. Mantendo-se o preço, cada litro permanecerá nos 1,525 euros verificados nesta semana.

A evolução dos preços dos combustíveis reflete o comportamento da cotação do petróleo e derivados petrolíferos nos mercados internacionais na última semana e ainda da cotação do euro, tendo em conta que as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a apreciação/depreciação da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras/baratas.

O Brent, negociado em Londres, apresenta esta semana uma valorização de 2,11%, estando a cotar nos 63,79 dólares por barril.

Por outro lado, os preços ao consumidor podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

(Notícia em atualização)