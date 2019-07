A startup portuguesa EatTasty levantou uma ronda de financiamento de 1,1 milhões de euros, liderada pela Indico Capital Partners. A empresa explora o conceito de dark kitchen, que otimiza a utilização de cozinhas para efeitos de vendas online e posterior entrega de comida. Com a ronda agora anunciada, a startup quer expandir operação em Madrid e crescer para outras cidades espanholas.

Fundada em 2016, a EatTasty aproveita cozinhas de outros restaurantes para produzir os menus diariamente, sendo depois as refeições entregues em escritórios das redondezas. A empresa anunciou, em julho, a entrada no mercado espanhol, com a chegada a Madrid, dois meses depois de, em maio, ter comprado a startup de entrega de pequenos-almoços Breadfast (que tinha, também, em 2018, comprado a concorrente Tigela Nova). O valor do negócio não foi avançado pelos intervenientes.

“Concebemos um modelo de negócio que funciona e gera muita procura entre colaboradores de escritórios, mas também de donos de restaurantes que pretendem rentabilizar as suas cozinhas. Atualmente a maior parte das nossas cozinhas já prepara mais de 150 refeições por dia. (…) Esta ronda foi desenhada pela Indico e temos ainda vários outros bons investidores pelo que não temos dúvidas que vamos crescer ainda mais rapidamente de agora em diante”, explica Rui Costa, cofundador do projeto, citado em comunicado.

No processo de desenvolvimento, as refeições são desenhadas para entrega e pensadas com “um custo muito mais baixo do que as de outras empresas de entrega de comida online e são obviamente feitas para serem deliciosas”, esclarece ainda o empreendedor.

"Trazer comida de casa, por exemplo, deixa de fazer sentido com este tipo de oferta.” Stephan Morais Cofundador da Indico Capital Partners

Na ronda, liderada pela Indico, participam ainda a Ibersol, um dos grandes players ibéricos de fast food, e grupos de business angels como a Shilling Capital Partners, a Singularity Capital e a Olisipo Way, entre outros.

“Os resultados e margens da EatTasty são muito encorajadores devido à forma como a empresa gere as suas operações. Há cada vez mais colaboradores de escritórios a optar por receber a sua comida no local de trabalho e como os pedidos podem ser feitos até às 12h, a comida chega ao escritório, mas a um preço sensivelmente de metade das outras empresas de comida online. Trazer comida de casa, por exemplo, deixa de fazer sentido com este tipo de oferta”, justifica Stephan Morais, cofundador da Indico.

Esta é a sexta ronda de investimento liderada pela Indico Capital Ventures, primeiro fundo de venture capital independente e privado em Portugal, em 2019, depois dos investimentos na plataforma de saúde digital Zenklub, no serviço de subscrição de comida para cães Barkyn, na empresa de software de áudio Sound Particles, no mercado digital para pescado que usa tecnologia blockchain para aproximar pescadores e compradores Bitcliq e no assistente de vendas pró-ativo da Attentive. Além de liderar seis rondas de investimento, a Indico participou ainda com 3,25 milhões na última ronda de financiamento da startup berlinense Tier, principal empresa europeia de micromobilidade.